Federica Panicucci lascia Mattino Cinque? Spunta un nuovo ruolo per lei (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ tempo di cambiamenti in casa Mediaset e il primo della nuova stagione in partenza a settembre 2023 potrebbe riguardare Mattino Cinque in quanto il talk show mattutino, sempre ben apprezzato dall’opinione pubblica, avrebbe in ascolti piuttosto stabili ormai da due anni a questa parte, ma ci sarebbe comunque la volontà di cambiare registro. Federica Panicucci, per tale motivo, potrebbe essere sostituita da una nuova conduttrice. Per lei, non a caso, si sarebbero aperte le porte delle prime serate in tv. Federica Panicucci: addio imminente a Mattino Cinque Da qualche ora non si fa altro che parlare del destino di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ebbene sì perché dopo dodici anni al ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ tempo di cambiamenti in casa Mediaset e il primo della nuova stagione in partenza a settembre 2023 potrebbe riguardarein quanto il talk show mattutino, sempre ben apprezzato dall’opinione pubblica, avrebbe in ascolti piuttosto stabili ormai da due anni a questa parte, ma ci sarebbe comunque la volontà di cambiare registro., per tale motivo, potrebbe essere sostituita da una nuova conduttrice. Per lei, non a caso, si sarebbero aperte le porte delle prime serate in tv.: addio imminente aDa qualche ora non si fa altro che parlare del destino di. Ebbene sì perché dopo dodici anni al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloBonadeo : RT @MirellaPascali: Ma solo a me, Federica Panicucci ricorda dGrecia Colmenarez, nelle telenovelas di anni fa?!?! - MirellaPascali : Ma solo a me, Federica Panicucci ricorda dGrecia Colmenarez, nelle telenovelas di anni fa?!?! - redazionerumors : In seguito ad alcune recenti indiscrezioni, sembrerebbe che la conduttrice Federica Panicucci potrebbe lasciare pre… - infoitcultura : Federica Panicucci pronta a lasciare Mattino Cinque? L'indiscrezione - infoitcultura : Federica Panicucci lascia Mattino Cinque? L'indiscrezione -