Fedele: “Napoli già in Finale Champions. Spalletti, buttato via il Triplete” (Di venerdì 17 marzo 2023) Enrico Fedele dichiara che il Napoli è già in Finale di Champions e se la prende con Spalletti perché ha buttato via Il Triplete Enrico Fedele non ha dubbi: “È l’anno nostro“. L’opinionista ed ex dirigente sportivo del Parma, che è da sempre tifoso del Napoli, ha commentato con euforia l’esito delle urne di Nyon. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro si sofferma sulla sfida contro il Milan nei quarti di Finale di Champions League: “Devo tirare le orecchie a Spalletti, perché avremmo potuto fare il Triplete. Il Napoli che ha perso contro la Cremonese non era il vero Napoli. La squadra messa ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Enricodichiara che ilè già indie se la prende conperché havia IlEnriconon ha dubbi: “È l’anno nostro“. L’opinionista ed ex dirigente sportivo del Parma, che è da sempre tifoso del, ha commentato con euforia l’esito delle urne di Nyon. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro si sofferma sulla sfida contro il Milan nei quarti didiLeague: “Devo tirare le orecchie a, perché avremmo potuto fare il. Ilche ha perso contro la Cremonese non era il vero. La squadra messa ...

