FdI presenta la proposta di legge per il 17 marzo festa nazionale | “Un atto non più rinviabile”

"Per noi l'unità nazionale deve venire prima di ogni altra cosa". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, ha presentato in una conferenza stampa nella sede del partito la proposta di legge del partito per istituire la festa nazionale il 17 marzo, giorno dell'unità di Italia. "Avere una festa il 17 marzo – ha detto – non è più un atto rinviabile". Gli è stato anche chiesto un commento sull'atteggiamento di chiusura con cui il Pd ha accolto la riforma del fisco tramite legge delega. "Il Partito Democratico ha una strana concezione del Fisco – ha risposto Foti – D'altra parte non è mai riuscito a riformarlo ogni volta che è stato al governo. Questa riforma poggia su tre ...

