Favoriti Milano-Sanremo | Pogacar e Van Aert in pole position | dietro van der Poel

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Torna la miticache apre come di consueto le danze per quanto riguarda le classiche monumento. La Classicissima si disputerà sabato 18 marzo e al via ci sarà ovviamente un parterre da favola con un sacco di corridori di spicco pronti a prendere il via dall’innovativa partenza di Abbiategrasso, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tirreno-Adriatico, la classifica finale: Roglic è Poseidone Parigi-Nizza, la classifica finale:è imbattibile