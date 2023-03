Fasma pubblica il nuovo singolo Setiamo | ad aprile il disco di inediti

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ho conosciuto la mia ombra! Fuori ora – al link https://epic.lnk.to/– il(Epic Records/Sony Music Italy), il secondo capitolo del viaggio die GG verso ilalbum Ho conosciuto la mia ombra!, in arrivo venerdì 14e già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add al link https://Epic.lnk.to/hoconosciutolamiaombra. Un buio che prende la forma di un amore impossibile, un sentimento così forte verso qualcuno che non si può amare è difficile da comprendere, figuriamoci spiegare. Questa consapevolezza non del tutto accettata e la conseguente rabbia emergono nel testo e nelle note pop/rock di. Anticipato da quest’ultimoe da F.B.F.M. (https://epic.lnk.to/fbfm), è un concept album che mostra ...