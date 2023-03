(Di venerdì 17 marzo 2023) L’Università degli studi di Bergamo ha realizzato un’indagine sulla propensione in Italia adprodotti cheinsetti commestibili. Da quanto è emerso dall'indagine dell'Università di Bergamo “Insect Food e consumatori”, la maggior parte sperimenterebbeinnovativi per curiosità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scusainanticipo : RT @SkyTG24: Farina d’insetti, un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti che la contengono - Scusainanticipo : RT @lovelyanimehd: Un italiano su tre pronto ad acquistare alimenti con farina d’insetti - lovelyanimehd : Un italiano su tre pronto ad acquistare alimenti con farina d’insetti - DavideTomasello : Se un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti con farina d'insetti (minchiate, chiedete in giro!), gli al… - andreastoolbox : Farina d’insetti, un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti che la contengono #d’insetti, #Farina #un… -

... o anche solo assaggiare, cibo a base didiE, ... soprattutto uomini fino ai 25 anni'età, sono tra i più aperti ...... in pasta, essiccate e in polvere, dopo le tarme della( ...rappresenta gli interessi del settore dei produttori di, ... Sono soprattutto uomini, fino ai 25 anni'età, per lo più onnivori.Alimenti a base didinon sono più un tabù insormontabile per la dieta ... Sono soprattutto uomini, fino ai 25 anni'...