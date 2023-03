Fabrizio Corona, chiesta la perizia psichiatrica. La madre: “Mio figlio è pazzo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Fabrizio Corona sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica per accertare il suo stato di salute mentale. A deciderlo un giudice della decima sezione penale di Milano, Cristina Dani. La perizia tenderà a stabilire se l’ex fotografo sia capace di intendere e di volere. Tutto iniziò nel 2021 quando Corona danneggiò un’ambulanza, fece resistenza all’arresto e in seguito cercò anche di evadere dall’ospedale dove era stato ricoverato. Sempre in quell’occasione Corona si era prima tagliato le braccia, per poi spaccare il vetro dell’ambulanza che stava per portarlo in ospedale. La prima a richiedere un’indagine sul figlio è stata la madre di Corona Gabriella Privitera. La donna, chiamata come teste, ha ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 marzo 2023)sarà sottoposto ad unaper accertare il suo stato di salute mentale. A deciderlo un giudice della decima sezione penale di Milano, Cristina Dani. Latenderà a stabilire se l’ex fotografo sia capace di intendere e di volere. Tutto iniziò nel 2021 quandodanneggiò un’ambulanza, fece resistenza all’arresto e in seguito cercò anche di evadere dall’ospedale dove era stato ricoverato. Sempre in quell’occasionesi era prima tagliato le braccia, per poi spaccare il vetro dell’ambulanza che stava per portarlo in ospedale. La prima a richiedere un’indagine sulè stata ladiGabriella Privitera. La donna, chiamata come teste, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cosmoalbacosmo : RT @Succhiandiamo: Ogni mattina Fabrizio Corona si sveglia, vede una gazzella della polizia e comincia a correre... - Jack91378536 : RT @Anna302478978: _Verrà eseguita una perizia psichiatrica nei confronti di Fabrizio Corona: l’ex paparazzo è a processo per aver rotto il… - Vincenzodf1 : RT @Anna302478978: _Verrà eseguita una perizia psichiatrica nei confronti di Fabrizio Corona: l’ex paparazzo è a processo per aver rotto il… - FonteUfficiale : RT @fonteufficialeg: E' stata chiesta una perizia psichiatrica su Fabrizio Corona - Flavio08462098 : @CoenRothMax1 Ma solo a me nello sguardo mi sembra Fabrizio Corona??? -