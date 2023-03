Fabio Quartararo è agguerrito | “Presto sarà battaglia con Pecco Bagnaia”

(Di venerdì 17 marzo 2023)attende con ansia la prima gara stagionale del campionato MotoGP. Servirà a capire quanto potrà essere competitivo con il pacchetto Yamaha M1 2023 allestito dopo il test Irta di Portimao. Gli ingegneri di Iwata hanno portato molti aggiornamenti, le idee non sono ancora chiare sulla configurazione aerodinamica, maggiori le certezze sul motore. In ogni caso il campione francese dovrà fare i conti con la Ducati die magari ci regaleranno battaglie entusiasmanti fino alla bandiera a scacchi. La grande sfidavsNel 2022si contesi il titolo iridato, con il pilota della Yamaha che ha dominato la prima parte del campionato. Dopo l’ultima vittoria al Sachsenring, ...

Dopo un anno con Honda, nel 2019 il romano è passato al team satellite di Yamaha, l’allora Petronas, insieme a Fabio Quartararo. A seguito di una stagione complicata insieme al francese, nel 2020 ...Negli ultimi test di Portimao la Ducati ha piazzato sette moto nelle prime otto posizioni, con Bagnaia che ha firmato anche il nuovo record della pista. Basterebbe questo per capire il potenziale del ...