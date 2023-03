Fabian Ruiz torna in Nazionale dopo due anni (Di venerdì 17 marzo 2023) Quasi due anni dopo, Fabian Ruiz viene nuovamente convocato con la Nazionale spagnola. Lo spagnolo non risultava tra l’elenco dei convocati della Spagna da Euro 2020 quando la Roja venne eliminata in semifinale dall’Italia ai calci di rigore. Secondo Le Parisien il centrocampista del Paris Saint-Germain ha avuto un pessimo rapporto con l’ex allenatore Luis Enrique. Adesso con il nuovo allenatore Luis de la Fuente la musica è cambiata e Fabian può rientrare nel giro delle convocazioni con la Spagna. A 26 anni, il centrocampista ha collezionato solo 15 presenze con la Nazionale. Prima della sua mancata convocazione per i Mondiali in Qatar aveva smentito le voci su un possibile litigio con Luis Enrique: «Non ho problemi con l’allenatore. Auguro il meglio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Quasi dueviene nuovamente convocato con laspagnola. Lo spagnolo non risultava tra l’elenco dei convocati della Spagna da Euro 2020 quando la Roja venne eliminata in semifinale dall’Italia ai calci di rigore. Secondo Le Parisien il centrocampista del Paris Saint-Germain ha avuto un pessimo rapporto con l’ex allenatore Luis Enrique. Adesso con il nuovo allenatore Luis de la Fuente la musica è cambiata epuò rientrare nel giro delle convocazioni con la Spagna. A 26, il centrocampista ha collezionato solo 15 presenze con la. Prima della sua mancata convocazione per i Mondiali in Qatar aveva smentito le voci su un possibile litigio con Luis Enrique: «Non ho problemi con l’allenatore. Auguro il meglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #FabianRuiz torna in Nazionale dopo due anni Lo spagnolo non era tra i convocati della #Spagna da #Euro2020, quand… - viperabloh : @simodihno2 contento per fabian ruiz (magar muor) per il rientro in nazionale - matteoduranti10 : Pagherei per vedere le facce dei vari Insigne, Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz in questo momento. ???????????????? #Napoli… - FBarandoni : RT @FootballAndDre1: Un pensierino su Fabian Ruiz in uscita dal Psg lo farei - MaStep92__ : RT @FootballAndDre1: Un pensierino su Fabian Ruiz in uscita dal Psg lo farei -