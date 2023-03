F1 | Sergio Perez | “Abbiamo avuto un piccolo problema meccanico | speriamo di risolverlo per domani”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo in FP1, terzo in FP2. Si apre così peril weekend di Jeddah valevole per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, nella simulazione di qualifica effettuata in notturna, ha pagato tre decimi di gap dal compagno di squadra Max Verstappen finendo anche alle spalle dell’Aston Martin di Fernando Alonso. “Oggi era importante imparare le condizioni della pista e il loro cambiamento dalla prima alla seconda sessione di prove libere.uncon la vettura, chedi riuscire a risolvere per”, rivela Checo al termine del suo venerdì ai microfoni di F1 TV. “Questo ci porterà un po’ più di ...

