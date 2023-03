F1, risultati e classifica FP2 GP Arabia Saudita 2023: Verstappen dominatore, la Ferrari prepara il weekend (Di venerdì 17 marzo 2023) Max Verstappen ha messo subito le cose in chiaro in occasione del venerdì di prove libere valide per il GP di Arabia Saudita 2023, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il Campione del Mondo ha primeggiato nella prima sessione al volante della Red Bull e si è ripetuto nel turno pomeridiano, facendo capire di essere il grande favorito per la vittoria. Il fuoriclasse olandese ha fermato il cronometro su un eccellente 1:29.603, riuscendo a mettere in fila tutti i propri avversari. Alle sue spalle si sono piazzati il sempre più tonico Fernando Alonso con la Aston Martin (secondo a 0.208) e il suo compagno di squadra Sergio Perez (terzo a 0.299). A seguire l’altra Red Bull di Sergio Perez, la Alpine di Esteban Ocon, la Mercedes di George Russell. La Ferrari non ha cercato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Maxha messo subito le cose in chiaro in occasione del venerdì di prove libere valide per il GP di, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il Campione del Mondo ha primeggiato nella prima sessione al volante della Red Bull e si è ripetuto nel turno pomeridiano, facendo capire di essere il grande favorito per la vittoria. Il fuoriclasse olandese ha fermato il cronometro su un eccellente 1:29.603, riuscendo a mettere in fila tutti i propri avversari. Alle sue spalle si sono piazzati il sempre più tonico Fernando Alonso con la Aston Martin (secondo a 0.208) e il suo compagno di squadra Sergio Perez (terzo a 0.299). A seguire l’altra Red Bull di Sergio Perez, la Alpine di Esteban Ocon, la Mercedes di George Russell. Lanon ha cercato il ...

