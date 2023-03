F1, Red Bull e Aston Martin vicine nelle FP2 del GP di Arabia Saudita. La Ferrari lavora per la gara (Di venerdì 17 marzo 2023) Altro giro, altra prova di forza di Max Verstappen. Il bi-campione del mondo, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermandosi il grande favorito anche in questo weekend, dopo l’esordio scintillante di Sakhir. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah il portacolori del team Red Bull ha concluso con il tempo di 1:29.603 con gomme soft, con 208 millesimi di vantaggio su Fernando Alonso (Aston Martin) e 299 su Sergio Perez (Red Bull). Quarta posizione per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 436 millesimi, quinta per George Russell (Mercedes) a 467, mentre è sesto il francese Pierre Gasly (Alpine) a 497. Settima posizione per il canadese Lance Stroll ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Altro giro, altra prova di forza di Max Verstappen. Il bi-campione del mondo, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermandosi il grande favorito anche in questo weekend, dopo l’esordio scintillante di Sakhir. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah il portacolori del team Redha concluso con il tempo di 1:29.603 con gomme soft, con 208 millesimi di vantaggio su Fernando Alonso () e 299 su Sergio Perez (Red). Quarta posizione per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 436 millesimi, quinta per George Russell (Mercedes) a 467, mentre è sesto il francese Pierre Gasly (Alpine) a 497. Settima posizione per il canadese Lance Stroll ...

