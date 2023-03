F1 oggi, GP Arabia Saudita 2023: orari prove libere 17 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 17 marzo 2023) oggi, venerdì 17 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Gedda i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la giusta messa a punto della propria monoposto, in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI F1 ALLE 14.30 E ALLE 18.00 La Ferrari è chiamata a riscattare la brutta prova del primo weekend iridato, che ha visto il ritiro del monegasco Charles Leclerc e il quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz a quasi 50? dal vincitore, l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il problema alla centralina della SF-23 di Leclerc costerà caro al pilota del Principato anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023), venerdì 17, andrà in scena la prima giornata didel GP dell’, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Gedda i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la giusta messa a punto della propria monoposto, in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 ALLE 14.30 E ALLE 18.00 La Ferrari è chiamata a riscattare la brutta prova del primo weekend iridato, che ha visto il ritiro del monegasco Charles Leclerc e il quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz a quasi 50? dal vincitore, l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il problema alla centralina della SF-23 di Leclerc costerà caro al pilota del Principato anche ...

