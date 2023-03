F1, non solo la centralina di Leclerc: diverse novità per la Ferrari – VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) L’inizio del weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto sin da subito in testa nelle due sessioni di prove libere la Red Bull, ma a stretto giro di posta della scuderia austriaca si è piazzata l’Aston Martin, confermandosi come una credibile pretendente al podio anche in questa seconda gara della stagione. Un weekend, quello di Gedda, che vedrà diversi cambiamenti in casa Ferrari, il primo fra tutti quello della centralina di Charles Leclerc, la terza in due gare, che costerà al monegasco la penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza, costringendo quindi il pilota numero 16 ad una difficile e complessa rimonta. Su entrambe le Ferrari si è deciso di montare il secondo motore endotermico stagionale, per Leclerc montato anche il secondo MGU-H, ossia il generatore di energia ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) L’inizio del weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto sin da subito in testa nelle due sessioni di prove libere la Red Bull, ma a stretto giro di posta della scuderia austriaca si è piazzata l’Aston Martin, confermandosi come una credibile pretendente al podio anche in questa seconda gara della stagione. Un weekend, quello di Gedda, che vedrà diversi cambiamenti in casa, il primo fra tutti quello delladi Charles, la terza in due gare, che costerà al monegasco la penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza, costringendo quindi il pilota numero 16 ad una difficile e complessa rimonta. Su entrambe lesi è deciso di montare il secondo motore endotermico stagionale, permontato anche il secondo MGU-H, ossia il generatore di energia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Parigi ormai è teatro di guerra civile quotidiana. Ma di queste rivolte popolari i nostri media non parlano, riport… - Gitro77 : Se continua così, questi psicopatici inseriranno la vita umana tra le attività inquinanti. Dall'Unione Europea non… - ninazilli : A me sta cosa che ci sono dei bimbi lasciati in sospeso mi spezza il cuore. Delle famiglie che si amano ma non esis… - Trozko1 : @Laicherrr @Spina14_acm Solo su Kim e Osimhen non c’è storia - ijaka9 : RT @Lu23_lu_: edizione da dimenticare! personaggi con potenziale mai valorizzati solo spremuti per le dinamiche Alcuni protetti con omissi… -