F1, Lewis Hamilton: “Questa macchina non è diversa da quella dello scorso anno ed è difficile da guidare” (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano le difficoltà in casa Mercedes: anche nelle odierne sessioni di prove libere, valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1, non è stato minimamente ridotto il gap con Red Bull (nettamente superiore ai rivali) e Aston Martin, il che lascia un po’ di preoccupazione (mista anche a rassegnazione, a dire il vero) in Lewis Hamilton. Quest’ultimo è consapevole del lavoro da fare per incrementare le prestazioni e la guidabilità della vettura, ma al tempo stesso ci vuole pazienza: solo con il duro e costante lavoro si raggiungeranno gli obiettivi prefissati. Per ora, comunque, Hamilton appare tutt’altro che soddisfatto. Di seguito, le dichiarazioni del britannico rilasciate alla stampa e riportate da motorsport: “Per me sono state due sessioni difficili oggi; sicuramente siamo migliorati in termini ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano le difficoltà in casa Mercedes: anche nelle odierne sessioni di prove libere, valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1, non è stato minimamente ridotto il gap con Red Bull (nettamente superiore ai rivali) e Aston Martin, il che lascia un po’ di preoccupazione (mista anche a rassegnazione, a dire il vero) in. Quest’ultimo è consapevole del lavoro da fare per incrementare le prestazioni e la guidabilità della vettura, ma al tempo stesso ci vuole pazienza: solo con il duro e costante lavoro si raggiungergli obiettivi prefissati. Per ora, comunque,appare tutt’altro che soddisfatto. Di seguito, le dichiarazioni del britannico rilasciate alla stampa e riportate da motorsport: “Per me sono state due sessioni difficili oggi; sicuramente siamo migliorati in termini ...

