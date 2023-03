F1 in tv oggi, GP Arabia Saudita 2023: dove vedere le prove libere, orari, programma (Di venerdì 17 marzo 2023) oggi, venerdì 17 marzo, avrà inizio ufficialmente il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1, secondo appuntamento della stagione (dopo l’esordio in Bahrain). I piloti sono pronti per scendere in pista a Gedda per le due sessioni di prove libere, in programma alle 14.30 e alle 18.00. Sarà importante fin da subito, per tutti, raccogliere quante più indicazioni possibili e prepararsi al meglio per il weekend; Red Bull proverà a ripetere quanto fatto in Bahrain, così come Aston Martin, mentre è lecito attendersi una reazione in termini di prestazione e risultati da parte della Ferrari e della Mercedes. F1, GP Arabia Saudita 2023. Siamo solo alla seconda gara e la domanda è già se Max Verstappen ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023), venerdì 17 marzo, avrà inizio ufficialmente il Gran Premio dell’di Formula 1, secondo appuntamento della stagione (dopo l’esordio in Bahrain). I piloti sono pronti per scendere in pista a Gedda per le due sessioni di, inalle 14.30 e alle 18.00. Sarà importante fin da subito, per tutti, raccogliere quante più indicazioni possibili e prepararsi al meglio per il weekend; Red Bullrà a ripetere quanto fatto in Bahrain, così come Aston Martin, mentre è lecito attendersi una reazione in termini di prestazione e risultati da parte della Ferrari e della Mercedes. F1, GP. Siamo solo alla seconda gara e la domanda è già se Max Verstappen ...

