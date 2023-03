F1 | GP Arabia Saudita | svolta Ferrari? Tra penalità e addii | a Maranello è alta tensione

(Di venerdì 17 marzo 2023) Torna la Formula 1, riparte la caccia a Max Verstappen e alla Red Bull a Jeddah. Il secondo appuntamento del Mondiale 2023 è in programma nel circuito cittadinoin riva al Mar Rosso, che ha esordito in calendario due anni fa. Allora fu vittoria della Mercedes e di Lewis Hamilton: l’inglese pareggiò il conto in classifica piloti proprio su Verstappen, la domenica precedente al duello finale di Abu Dhabi che ha dato il primo titolo della carriera all’olandese. Nel 2022, nel secondo appuntamento del Mondiale, il duello di inizio stagione trae Red Bull ha visto il team di Milton Keynes avere la meglio, con la vittoria di Verstappen per un soffio davanti a Charles Leclerc. Jeddah, dai diritti umani all’attacco missilistico: tante le polemiche GP di Jeddah, però, significa pensare alle tante polemiche arrivate per l’organizzazione del GP. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - sportface2016 : Gianni #Infantino si sfoga: 'Basta attacchi alla #Fifa. In Italia fanno la Supercoppa a 4 squadre in Arabia Saudita… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - initlabor : RT @wuminchia: Bye Bye dollaro La Cina ha emesso il primo prestito in yuan all'Arabia Saudita: la Export-Import Bank of China e la Banca na… - enzosanson : RT @Zerovirgola2: “Per me è un privilegio poter parlare con te di Rinascimento. Credo che l'Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuo… -

Intercettato dai media nel giovedì di Jeddah, teatro del prossimo Gran Premio dell', Alexander Albon non ha nascosto la propria soddisfazione per la presenza in squadra di un tecnico di spessore come James Vowles , precisando come l'inglese - ex ingegnere della ...... come sta anche a dimostrare il recente riavvicinamento trae Iran sponsorizzato dalla Cina ( CLICCA QUI e QUI ). In fondo, non ci sarebbe nulla di male in una scuola di politica, se ...Nella conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio dell', secondo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Lance Stroll non ha nascosto la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla squadra sulla AMR23, precisando come ogni reparto ...

L'Arabia Saudita minaccia l'embargo petrolifero in caso di prezzo massimo alle esportazioni di petrolio Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita, dopo oltre due anni di colloqui condotti in Iraq e Oman e con l’iniziativa di mediazione “finale” della Cina di Xi Jinping, è un ...La scorsa settimana, il Wall Street Journal aveva scritto che l’Arabia Saudita aveva chiesto garanzie di sicurezza e assistenza agli Stati Uniti per costruire il suo programma nucleare civile come ...