F1 GP Arabia Saudita 2023, Verstappen: “Ogni gara è difficile, speriamo di ripeterci dopo il Bahrain” (Di venerdì 17 marzo 2023) Max Verstappen ha parlato ai microfoni di Sky prima delle prove libere 1 del GP dell’Arabia Saudita 2023 di F1: “Ripetere quanto fatto in Bahrain? Magari. Ogni gara è difficile, compresa questa di Jeddah. La Ferrari in Bahrain era la più veloce in rettilineo, ma qui in Arabia i rettilinei si alternano a curve. Vedremo“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Maxha parlato ai microfoni di Sky prima delle prove libere 1 del GP dell’di F1: “Ripetere quanto fatto in? Magari., compresa questa di Jeddah. La Ferrari inera la più veloce in rettilineo, ma qui ini rettilinei si alternano a curve. Vedremo“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - fattoquotidiano : Intesa tra Iran e Arabia Saudita può sbloccare l’impasse del conflitto in Yemen: “Si attendono novità positive, ma… - SkySportF1 : ?? INIZIA IL WEEKEND DI JEDDAH?? Monoposto in pista in Arabia Saudita LA DIRETTA ? - F1ingenerale_ : Non solo la centralina, anche altri nuovi componenti della Power Unit per Leclerc - sportface2016 : #F1 | #SaudiArabianGP, #Verstappen: “Ogni gara è difficile, speriamo di ripetere il #BahrainGP' -