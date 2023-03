F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen il più veloce, indietro le Ferrari (Di venerdì 17 marzo 2023) Max Verstappen riprende da dove aveva lasciato. Nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di F1, il campione del mondo in carica nonché vincitore della gara inaugurale in Bahrain mette a referto il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:29.617. Dietro di lui c’è il compagno di squadra Sergio Perez, mentre completa il podio, uguale a quello del GP del Bahrain, Fernando Alonso, a sette decimi. Completano la top 5 Lance Stroll e George Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz si accontenta della settima piazza, a 1.3 secondi da Verstappen. Più indietro Charles Leclerc, undicesimo a un secondo e mezzo. Appuntamento alle ore 18 italiane (20 locali) per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Maxriprende da dove aveva lasciato. Nella prima sessione delledel Gran Premio dell’, seconda gara del Mondialedi F1, il campione del mondo in carica nonché vincitore della gara inaugurale in Bahrain mette a referto il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:29.617. Dietro di lui c’è il compagno di squadra Sergio Perez, mentre completa il podio, uguale a quello del GP del Bahrain, Fernando Alonso, a sette decimi. Completano la top 5 Lance Stroll e George Russell. Per quanto riguarda le, Carlos Sainz si accontenta della settima piazza, a 1.3 secondi da. PiùCharles Leclerc, undicesimo a un secondo e mezzo. Appuntamento alle ore 18 italiane (20 locali) per la ...

