F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Arabia Saudita 2023 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata in pista nel secondo weekend del Mondiale sul circuito di Jeddah. Tutto pronto sul tracciato arabo per questo venerdì in compagnia delle prove libere. Alle ore 14.30 di venerdì 17 marzo le FP1, la prima sessione di libere con la caccia al tempo da qualifica e al passo gara, alle ore 18 le FP2, la seconda sessione di prove che si disputerà in notturna. diretta tv su Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, non prevista alcuna differita in chiaro.

