F1, Charles Leclerc pensa positivo: "Le novità funzionano, il passo sembra buono. Motore? Non sono preoccupato" (Di venerdì 17 marzo 2023) Fare buon viso a cattivo gioco. E' un po' questo lo spirito con cui ha approcciato al weekend del GP dell'Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari si è visto costretto a subire una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per l'impiego della terza centralina, dopo quanto accaduto in Bahrain. In Ferrari, a scopo precauzionale, hanno voluto anche cambiare i motori endotermici delle due vetture di Charles e dello spagnolo Carlos Sainz, oltre all'MGU-H nel caso della SF-23 del pilota del Principato. Una situazione non facile da gestire e la paura che qualche problema possa accompagnare il lavoro in questo fine-settimana c'è sempre. Leclerc, dal suo punto di vista, cerca di trovare gli aspetti positivi: "Non credo che sia andata troppo male. Il ...

