F1, Carlos Sainz dà speranza alla Ferrari: "Più vicini alle Red Bull rispetto al Bahrain, sono ottimista" Prima giornata di prove libere senza grandi acuti a Jeddah per la Ferrari ed in particolare per Carlos Sainz, abbastanza lontano dalla vetta nella simulazione di qualifica ma competitivo nei long-run ad alto carico di carburante. Lo spagnolo della Rossa ha firmato il decimo tempo assoluto in FP2 a quasi 1? dal leader Max Verstappen, ma la scuderia di Maranello non ha spremuto al massimo la power-unit e domani c'è tanto margine. "Personalmente mi sento più vicino alle Red Bull rispetto al Bahrain. Chiaramente, per via delle mappature dei motori, le posizioni di oggi non riflettono il nostro vero potenziale. Nel long-run siamo sembrati più competitivi, perciò sono più ottimista dopo il primo giorno del weekend, pur ...

