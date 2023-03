F 1 | GP Arabia Saudita - Libere 2 | Red Bull e Aston Martin vicine

(Di venerdì 17 marzo 2023) Max Verstappen ha chiuso con il miglior tempo la seconda sessione di provedel Gran Premio d'. L'olandese della Redha ottenuto il suo miglior in 1:29.603, precedendo di due decimi ladi Fernando Alonso e l'altra RB18 del compagno di squadra Sergio Perez. Sul velocissimo circuito di Jeddah, la Alpine ha iniziato a mostrare i muscoli con entrambi i suoi piloti: Ocon e Gasly hanno terminato la sessione rispettivamente in quarta e sesta posizione, con solo la Mercedes di George Russell tra di loro. Lenta la Ferrari, almeno per quel che riguarda la simulazione qualifica: la Rossa ha girato giù di motore e carica di benzina, concentrando il proprio programma sulla preparazione della gara. Questo ha portato Leclerc e Sainz a chiudere la top 10, alle ...

Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - infoitsport : Qualifiche F1 GP Arabia Saudita, la diretta: Verstappen escluso dalla Q3, Perez, Alonso e Leclerc si giocano la pole - LucailCasa : Gp d'Arabia Saudita, Verstappen partirà 15° per un guasto. Perez in pole. Leclerc: "Redbull di un altro pianeta"…

Guarda anche GPGP, i poster dei team per la gara di Jeddah Alonso fiducioso sul passo della AMR23 Alonso non si fa illusioni in vista della gara, ma ci crede: "Per noi ...Come l'anno scorso Sergio Perez ha conquistato la pole position del Gp dell'. A Jeddah domani i due grandi duellanti, Max Verstappen e Charles Leclerc , partiranno dalle retrovie: la Red Bull dell'olandese si è fermata in pista durante la Q2, problemi meccanici.Con queste parole il team principal della Red Bull, Christian Horner , è intervenuto ai microfoni di Sky dopo le qualifiche del Gp dell'. 'Domani dobbiamo tenerci fuori dai guai, ...

Una sessione di qualifiche dalle grandi sorprese. La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell’Arabia Saudita con il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari ...Sergio Perez è in pole position dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah è il messicano ...