Extrapolations - Oltre il limite | la recensione | la serie sul futuro tra Black Mirror e Years and Years

(Di venerdì 17 marzo 2023) Scott Z. Burns prende l'eredità lasciata da altri serial distopici importanti per provare a raccontare ildel Pianeta Terra, soprattutto attraverso le conseguenze del cambiamento climatico e le storie di alcuni personaggi che si dimostrano legate tra loro da fili invisibili. Dal 17 marzo su Apple Tv+. Non è semplice presentare la nuova miniApple Tv+ ma ci proveremo. Questo perché è un esperimento seriale già visto eppure costruito e presentato in modo innovativo, un misto traand, le dueche più di altre finora hanno provato a raccontare come sarà ilpiù o meno prossimo del nostro pianeta. Nelladi- ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto_Today : Le serie per il weekend: «Extrapolations», «Hasta el cielo» e la nuova «Ted Lasso» -

Il primo episodio fa un po' fatica ad ingranare, ma una volta capito l'ingranaggio tra scienza, storia e fantascienza (), in costante dialettica tra di loro,il Limite ...La recensione diil limite, la serie Apple Tv+ con Sienna Miller in uscita in streaming dal 17 marzo ......Terra con una temperatura media di 2 - 3 gradi superiore all'attuale e addirittura 4 gradii ...muove dal presupposto che gli impegni per ridurre le emissioni di CO2 non abbiano ...

Extrapolations: Andare oltre il limite nella serie tv Apple Tv+ per combattere la crisi climatica The Wom

Prodotta dalla Media Res di Michael Ellenberg, Extrapolations - Oltre il limite mostra gli effetti devastanti del cambiamento climatico su tutti i continenti del mondo e sulla vita quotidiana dei suoi ...Un cast davvero super per Extrapolations - Oltre il limite, la nuova serie antologica di Apple Tv+. Ambientata in un futuro prossimo, Extrapolations racconta gli effetti del cambiamento climatico ...