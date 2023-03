ExchangeWire studia MINT E ARM

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) - L'importante media inglese mette sotto la lente di ingrandimento l'Advertising Resource Management, dando vita al primo studio sull'argomento. Milano, 17 marzo 2023., media inglese di fama internazionale che da anni fornisce notizie e analisi sul business dei media e del marketing con focus sulle tendenze e le innovazioni che plasmano questi settori, ha sceltoper la realizzazione di un Deep Dive Report riguardo l'innovativo Advertising Resource Management (ARM). L'importante media analizza la grande innovazione del software ARM ideato dain un documento di 14 pagine, redatto in italiano e in inglese., leader mondiale nell'Advertising Resource Management (ARM) come Software as a Service (SaaS), con un numero record di 350+ piattaforme, media e publisher integrati, fornisce ...