Eurovision 2023 | quali sono i Paesi e le canzoni in gara

(Di venerdì 17 marzo 2023) . Marco Mengoni già da diversi giorni ha sciolto la riserva attorno al brano che porterà sul palco dell’Song Contestdi Liverpool. Dopo aver avuto la tentazione di portare un nuovo singolo in lingua inglese, anche per provare a vendersi fuori dai confini italiani, alla fine il cantautore ha deciso di andare in Inghilterra con il brano che gli ha fatto vincere Sanremo, ovvero “Due vite”. Leinper l’Mengoni ritorna per la seconda volta all’Song Contest, a dieci anni esatti di distanza. Come all’epoca, anche a Liverpool proverà a trionfare come “migliore canzone europea. Nel 2013, nell’edizione di Malmö, la fortuna non giocò a suo favore, nonostante sul palco portasse una bellissima canzone ...