Europa League: TUTTE le qualificate ai quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sono svolti gli ottavi di finale di ritorno di Europa League: tutti i risultati del giovedì sera di coppe europee Si sono svolte le partita di ritorno degli ottavi di Europa League. Di seguito TUTTE le qualificate al prossimo turno. SPORTING-Arsenal 2-2/1-1 (Passa lo Sporting ai rigori) Union Berlino-UNION SG 3-3/0-3 BAYER LEVERKUSEN-Ferencvaros 2-0/2-0 ROMA-Real Sociedad 2-0/0-0 Shakthtar Donetsk-FEYENOORD 1-1/1-7 MANCHESTER UNITED-Betis 4-1/1-0 JUVENTUS-Friburgo 1-0/2-0 SIVIGLIA-Fenerbaçhe 2-0/0-1 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sono svolti gli ottavi didi ritorno di: tutti i risultati del giovedì sera di coppe europee Si sono svolte le partita di ritorno degli ottavi di. Di seguitoleal prossimo turno. SPORTING-Arsenal 2-2/1-1 (Passa lo Sporting ai rigori) Union Berlino-UNION SG 3-3/0-3 BAYER LEVERKUSEN-Ferencvaros 2-0/2-0 ROMA-Real Sociedad 2-0/0-0 Shakthtar Donetsk-FEYENOORD 1-1/1-7 MANCHESTER UNITED-Betis 4-1/1-0 JUVENTUS-Friburgo 1-0/2-0 SIVIGLIA-Fenerbaçhe 2-0/0-1 L'articolo proviene da Calcio News 24.

