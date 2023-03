“Europa League: Roma ai quarti, Lazio eliminata. Mourinho ironizza su Sarri” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma AI quarti DI Europa League: UNA PERFORMANCE EROICA DI FRONTE A UN PUBBLICO INCANDESCENTE! La Roma del tecnico José Mourinho ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dell’Europa League grazie al pareggio a reti bianche ottenuto a San Sebastian contro la Real Sociedad. Nonostante i padroni di casa avessero inizialmente dominato l’incontro e si trovassero in vantaggio per 2-0, i giallorossi hanno dimostrato coraggio e grinta, lottando con tutte le loro forze per ribaltare il risultato e scrivere una nuova pagina di storia del club. Durante la conferenza stampa post-partita, Mourinho ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi contro una squadra forte sostenuta da una grandissima tifoseria. ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 marzo 2023)AIDI: UNA PERFORMANCE EROICA DI FRONTE A UN PUBBLICO INCANDESCENTE! Ladel tecnico Joséha ottenuto l’accesso aidi finale dell’grazie al pareggio a reti bianche ottenuto a San Sebastian contro la Real Sociedad. Nonostante i padroni di casa avessero inizialmente dominato l’incontro e si trovassero in vantaggio per 2-0, i giallorossi hanno dimostrato coraggio e grinta, lottando con tutte le loro forze per ribaltare il risultato e scrivere una nuova pagina di storia del club. Durante la conferenza stampa post-partita,ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi contro una squadra forte sostenuta da una grandissima tifoseria. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - CHIPFAT_ : Oh noooo no more Europa league ???????? - pccpla : RT @CalcioFinanza: La Juventus batte il Friburgo e vola ai quarti di Europa League: ecco quanto vale il passaggio del turno - spac_wowo : RT @indoroma_: UEFA Europa League quarter-final, semi-final and final draws ?? #UELdraw ?? Friday 17 March 2023 ?? 13:00 CET (19.00 WIB) ??… -

Europa League, Arsenal eliminato: le otto ai quarti La Juventus e la Roma avanzano in Europa League dopo le vittorie su Friburgo e Real Sociedad. Ai quarti, la squadra più temibile da evitare sarà il Manchester United, mentre l'Arsenal capolista della Premier è stata eliminata a ... Video Friburgo - Juve 0 - 2, il commento della Gazzetta Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la Juve vince per 0 - 2 in casa del Friburgo e si qualifica per i quarti. Guarda il ... Europa League, la Roma avanza: José Mourinho stuzzica Lazio e Juventus La Roma regge in trasferta contro il Real Sociedad, pareggiando 0 - 0 e volando così ai quarti di Europa League grazie al 2 - 0 dell'Olimpico . Al termine del match, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn. Roma, le parole di Mourinho . Roma, Mourinho esalta lo ... La Juventus e la Roma avanzano indopo le vittorie su Friburgo e Real Sociedad. Ai quarti, la squadra più temibile da evitare sarà il Manchester United, mentre l'Arsenal capolista della Premier è stata eliminata a ...Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di, la Juve vince per 0 - 2 in casa del Friburgo e si qualifica per i quarti. Guarda il ...La Roma regge in trasferta contro il Real Sociedad, pareggiando 0 - 0 e volando così ai quarti digrazie al 2 - 0 dell'Olimpico . Al termine del match, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn. Roma, le parole di Mourinho . Roma, Mourinho esalta lo ... Juventus, Friburgo asfaltato: bianconeri ai quarti di Europa League Liberoquotidiano.it Pari a San Sebastian, Roma ai quarti di Europa League SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Roma vola ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell’Olimpico, ai giallorossi basta lo 0-0 in Spagna per eliminare la Real Sociedad, al termine di u ... EUROPA LEAGUE - Real Sociedad-Roma, le formazioni ufficiali: Belotti titolare La Roma deve difendere il 2-0 ottenuto all'Olimpico. Non sarà facile nel catino di San Sebastian, contro una squadra che sta disputando un'ottima stagione. Ecco le formazioni ufficiali: Real Sociedad ... SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Roma vola ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell’Olimpico, ai giallorossi basta lo 0-0 in Spagna per eliminare la Real Sociedad, al termine di u ...La Roma deve difendere il 2-0 ottenuto all'Olimpico. Non sarà facile nel catino di San Sebastian, contro una squadra che sta disputando un'ottima stagione. Ecco le formazioni ufficiali: Real Sociedad ...