Europa League | Real Sociedad - Roma 0 - 0 | giallorossi ai quarti di finale

La Roma regge l'urto della Real Sociedad e, forte del 2 - 0 ottenuto all'Olimpico nel match d'andata, si qualifica ai quarti digrazie allo 0 - 0 in Spagna. Giusto risultato di una partita che i padroni di casa hanno cercato di indirizzare con una maggiore iniziativa, ma rendendosi davvero pericolosi solo in un ...A segno Vlahovic e Federico Chiesa. La Juventus stacca il biglietto d'ingresso per i quarti di finale di: dopo la vittoria riportata all'Allianz Stadium, l'undici di Massimiliano Allegri si ripete anche in Germania, sconfiggendo il Friburgo con il risultato di 0 - 2. Artefici principali di ...Serata amara per la Lazio. La squadra di Sarri è l'unica delle sette italiane rimaste in corsa a salutare l'uscendo agli ottavi di Conference . Dopo il ko per 2 - 1 incassato all'Olimpico, alla formazione biancoceleste serviva un successo in Olanda contro l'Az per andare avanti, è arrivata un altro ...

Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli Corriere dello Sport

unione E Bayer Richiesto dalle 21:00 Tutte le informazioni sulla trasmissione delle partite di oggi in Europa League e Conferenza. UEFA Europa League 2022/23 in diretta: quale emittente ha i diritti ...Dopo l’Europa League la Lazio deve dire addio anche alla Conference a causa della sconfitta contro l’AZ. A commentare il match ai microfoni di Lazio Style Channel ci pensa Luca Pellegrini ELIMINAZIONE ...