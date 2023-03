Europa League: Pessotto, sorteggio impegnativo ma ci temono (Di venerdì 17 marzo 2023) "E' un sorteggio impegnativo, anche perché in caso di passaggio del turno troveremo una tra Manchester United e Siviglia, ma siamo la Juve, anche le altre ci temono". Così il dirigente bianconero ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "E' un, anche perché in caso di passaggio del turno troveremo una tra Manchester United e Siviglia, ma siamo la Juve, anche le altre ci". Così il dirigente bianconero ...

Feyenoord - Roma, la sliding door di Kokcu: quando Totti lo segnalò ai giallorossi Commenta per primo Nei quarti di finale di Europa League la Roma ha pescato di nuovo il Feyenoord . Come un anno fa in finale di Conference League; e come nella doppia sfida nei sedicesimi di Europa League 2014/15. In tutti e tre i casi i ... Pessotto:' Bella sfida con lo Sporting. La sentenza Bravi a non metterla lo stesso giorno' Commenta per primo A Nyon sono appena andati in onda i sorteggi di Europa League . Per quanto riguarda la Juve , la sorte l'ha messa contro lo Sporting Lisbona ai quarti e, nel caso passasse il turno, incontrerebbe la vincente tra Manchester United e Siviglia . BELLA ... Europa League, sorteggi quarti di finale. Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma Va meglio alla Roma che alla Juventus. Il sorteggio dei quarti di Europa League è in chiaroscuro. Allegri pesca lo Sporting Lisbona, che ha appena eliminato l'Arsenal capolista della Premier League, ... Europa League, Pessotto: "Sporting avversario complicato, ma noi siamo la Juve" A rappresentare la dirigenza della Juventus, a Nyon, Gianluca Pessotto, che ha così commentato il sorteggio ai quarti di finale di Europa League contr lo Sporting Lisbona: "Abbiamo preso un avversario ...