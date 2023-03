Europa League, l’urna dei quarti: la Roma pesca il Feyenoord (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon – Si sono svolti a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di Europa League. Due le squadre italiane impegnate nei quarti Juventus e Roma. Si è evitato il derby nei quarti con i bianconeri che se la vedranno con i portoghesi dello Sporting Lisbona che ha eliminato l’Arsenal, mentre la Roma nei quarti affronterà gli olandesi del Feyenoord nella replica della finale di Conference dell’anno scorso vinta dai giallorossi. In semifinale la Juventus è stata sorteggiata dalla parte di Manchester United-Siviglia, mentre la Roma dalla parte di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise. La vincente di Juventus-Sporting affronterà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. La vincente di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon – Si sono svolti a Nyon i sorteggi deidi finale di. Due le squadre italiane impegnate neiJuventus e. Si è evitato il derby neicon i bianconeri che se la vedranno con i portoghesi dello Sporting Lisbona che ha eliminato l’Arsenal, mentre laneiaffronterà gli olandesi delnella replica della finale di Conference dell’anno scorso vinta dai giallorossi. In semifinale la Juventus è stata sorteggiata dalla parte di Manchester United-Siviglia, mentre ladalla parte di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise. La vincente di Juventus-Sporting affronterà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. La vincente di ...

