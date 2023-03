Europa League. La Roma alza il muro, la Real Sociedad non sfonda: giallorossi ai quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) San Sebastián – La Roma centra la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Dopo il successo per 2-0 di una settimana fa all’Olimpico i giallorossi pareggiano 0-0 contro la Real Sociedad nel match di ritorno degli ottavi di finale disputato alla Reale Arena di San Sebastian. Gli spagnoli chiudono l’incontro in dieci per l’espulsione di Fernandez per doppia ammonizione al 98?. Un match preceduto da momenti di violenze e guerriglia urbana Scontri fra tifosi Secondo quanto riportano i media spagnoli gli ultras locali hanno assaltato i pullman dei Romanisti lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) San Sebastián – Lacentra la qualificazione aidi finale di. Dopo il successo per 2-0 di una settimana fa all’Olimpico ipareggiano 0-0 contro lanel match di ritorno degli ottavi di finale disputato allae Arena di San Sebastian. Gli spagnoli chiudono l’incontro in dieci per l’espulsione di Fernandez per doppia ammonizione al 98?. Un match preceduto da momenti di violenze e guerriglia urbana Scontri fra tifosi Secondo quanto riportano i media spagnoli gli ultras locali hanno assaltato i pullman deinisti lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli ...

Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma, Fiorentina: l'incredibile dato in Europa Il bottino ottenuto dalle italiane nell'ultimo turno di Champions League, Europa League e Conference League fa ben sperare i tifosi di tutto il paese. Il Milan , l' Inter e il Napoli (rispettivamente contro Tottenham, Porto ed Eintracht) hanno superato gli ottavi di finale ... Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito: 'Non c'è la struttura per l'Europa' ALKMAAR - La Lazio fuori dall'Europa, fatale un altro 2 - 1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Ora testa solo e soltanto al campionato pensando all'obiettivo quarto posto. Domenica c'è il derby, subito un'... Roma, parla Mourinho: rileggi la diretta della conferenza stampa La Roma pareggia 0 - 0 a San Sebastián e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 2 - 0 all'Olimpico , il pareggio in casa della Real Socieda basta alla squadra di Mourinho per passare il turno. Queste le parole del tecnico portoghese al termine ... Il bottino ottenuto dalle italiane nell'ultimo turno di Championse Conferencefa ben sperare i tifosi di tutto il paese. Il Milan , l' Inter e il Napoli (rispettivamente contro Tottenham, Porto ed Eintracht) hanno superato gli ottavi di finale ...ALKMAAR - La Lazio fuori dall', fatale un altro 2 - 1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Ora testa solo e soltanto al campionato pensando all'obiettivo quarto posto. Domenica c'è il derby, subito un'...La Roma pareggia 0 - 0 a San Sebastián e si qualifica per i quarti di finale di. Dopo la vittoria per 2 - 0 all'Olimpico , il pareggio in casa della Real Socieda basta alla squadra di Mourinho per passare il turno. Queste le parole del tecnico portoghese al termine ... Sorteggi Europa League: dove e quando vederli, ecco chi possono pescare Juve e Roma Calciomercato.com Europa League: il quadro completo delle qualificate ai quarti di finale Gli ottavi di finale di Europa League hanno emesso i loro verdetti. Il quadro delle qualificate ai quarti di finale si è completato. Nel tardo pomeriggio avevano passato il turno il Manchester United, ... Mourinho polemico dopo Real Sociedad-Roma: “Devono andare a casa” L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League Sudore e sofferenza, ma la Roma targata José Mourinho riesce ... Gli ottavi di finale di Europa League hanno emesso i loro verdetti. Il quadro delle qualificate ai quarti di finale si è completato. Nel tardo pomeriggio avevano passato il turno il Manchester United, ...L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League Sudore e sofferenza, ma la Roma targata José Mourinho riesce ...