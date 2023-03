Europa League: il sorteggio dei quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) Questo l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Europa League, svoltosi a Nyon: Manchester United (Ing) - Siviglia (Spa) Juventus (Ita) - Sporting Lisbona (Por) Bayer Leverkusen (Ger) - Union SG (... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Questo l'esito deldeidi finale di, svoltosi a Nyon: Manchester United (Ing) - Siviglia (Spa) Juventus (Ita) - Sporting Lisbona (Por) Bayer Leverkusen (Ger) - Union SG (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHIPFAT_ : Oh noooo no more Europa league ???????? - angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - iamfakeC : se mourinho dopo la conference porta anche l’europa league a roma gli dedicano il colosseo - Cavalie59205161 : @juventina____ Come voi vincerete l'Europa league ?????? -