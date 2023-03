Europa League | il calendario e gli orari dei quarti

(Di venerdì 17 marzo 2023)– Si è tenuto oggi il sorteggio deie delle semifinali della UEFA. Juventus e Roma – le due italiane ancora coinvolte nella competizione – hanno scoperto le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare anche in semifinale. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHIPFAT_ : Oh noooo no more Europa league ???????? - angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - levitwelve2 : RT @Dulafive: Tre italiane in Champions ai quarti, un derby italiano, forse una semifinale italiana, ma non è più il 2003-2004-2005 e la tu… - Kriste2013 : @EnzoBusato @Nicola11145604 @rand_vibration @accountparodia @ChampionsLeague Aspetta il tour è un evento mondiale i… -

Alla Roma basta uno 0 - 0 in casa della Real Sociedad (in dieci negli ultimi scampoli di gara per il doppio giallo a Fernandez) per qualificarsi ai quarti di finale di, in virtù del 2 - ...Indovina i vincitori di ciascuna delle sfide dai quarti fino alla finale. Contenuti top media Corpo articolo Il Bracket diConference, presentato da bwin, ti sfida a indovinare le vincitrici di ogni incontro dai quarti di finale alla finale. Crea ora il tuo bracket Il gioco è gratuito e disponibile qui e o ...Poiché Anderlecht e Union Saint - Gilloise (che partecipa ai quarti di UEFA) condividono lo stesso stadio e non possono giocare in casa la stessa sera, la partita tra Anderlecht e AZ ...

Sorteggi Europa League: ai quarti Juve-Sporting Lisbona e Roma-Feyenoord La Gazzetta dello Sport

Saranno gli uomini di Arne Slot gli avversari della Roma nei quarti di finale di Europa League in programma il 13 e 20 aprile (il match di ritorno di disputerà all'Olimpico): un verdetto - quello dell ...Oggi alle 13 è andato in scena il sorteggio per i quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma, e pochi minuti fa sono stati resi noti anche date e orari per entrambe le gare. Andata in casa ...