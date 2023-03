Europa League, i sorteggi LIVE: Juve e Roma attendono le proprie rivali (Di venerdì 17 marzo 2023) E' tempo di sorteggi. Alle ore 13, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, Juventus e Roma – dopo aver eliminato, rispettivamente,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) E' tempo di. Alle ore 13, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera,ntus e– dopo aver eliminato, rispettivamente,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHIPFAT_ : Oh noooo no more Europa league ???????? - angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - TuttoASRoma : LIVE NYON – In attesa del sorteggio dei quarti di finale di Europa League - CosimoDar : @doctum_doces @mirkonicolino Disse chi ha vinto l Europa League perché eliminato dalla Champions.(Manchester ) -