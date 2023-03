Europa League, i sorteggi: JUVE-Sporting e Feyenoord-ROMA, sfida italiana possibile solo in finale | Primapagina (Di venerdì 17 marzo 2023) 2023-03-17 14:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: E’ tempo di sorteggi. Alle ore 13, presso la sede dell’Uefa a Nyon in Svizzera, JUVEntus e ROMA – dopo aver eliminato, rispettivamente, Friburgo (3-0 totale) e Real Sociedad (2-0) – conoscono il loro destino in vista dei quarti di finale (giovedì 13 e 20 aprile) della corrente edizione dell’Europa League. Oltre a stabilire l’abbinamento del prossimo turno, sono state sorteggiate semifinali (giovedì 11 e 18 maggio) e finale (mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria). REGOLAMENTO, PROCEDURA E DOVE SEGUIRLI QUARTI DI finale: QF 1: Manchester United – Siviglia QF 2: ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 marzo 2023) 2023-03-17 14:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: E’ tempo di. Alle ore 13, presso la sede dell’Uefa a Nyon in Svizzera,ntus e– dopo aver eliminato, rispettivamente, Friburgo (3-0 totale) e Real Sociedad (2-0) – conoscono il loro destino in vista dei quarti di(giovedì 13 e 20 aprile) della corrente edizione dell’. Oltre a stabilire l’abbinamento del prossimo turno, sono stateate semifinali (giovedì 11 e 18 maggio) e(mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria). REGOLAMENTO, PROCEDURA E DOVE SEGUIRLI QUARTI DI: QF 1: Manchester United – Siviglia QF 2: ...

