Europa League, guida al sorteggio di quarti e semifinali (Di venerdì 17 marzo 2023) Europa League regole sorteggio – E’ tutto pronto per l’ultimo sorteggio dell’attuale edizione della UEFA Europa League. Si terrà oggi – venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 13.00 – l’evento che determinerà gli accoppiamenti per i quarti di finale e le potenziali semifinali del torneo. Insomma, l’ultimo sorteggio di questa edizione stabilirà il percorso L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023)regole– E’ tutto pronto per l’ultimodell’attuale edizione della UEFA. Si terrà oggi – venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 13.00 – l’evento che determinerà gli accoppiamenti per idi finale e le potenzialidel torneo. Insomma, l’ultimodi questa edizione stabilirà il percorso L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHIPFAT_ : Oh noooo no more Europa league ???????? - angelomangiante : Alguacil, allenatore della Real Sociedad, voleva scatenare 'la tempesta perfetta con onde alte 30 metri'. In realtà… - juventusfc : ?? Ritorno degli Ottavi ?? Europa League ?? Friburgo ?? Europa Park Stadium ? 18:45 ?? #SCFJUV - CalcioFinanza : Europa League, guida al sorteggio di quarti e semifinali. Dagli incroci tra squadre della stessa Federazione ai 'ca… - mempispillo : @soralhellas @simonej1897 @sportface2016 “Quasi sempre fatto in carriera”. Ha vinto una Europa League con la prima… -