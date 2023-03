Europa League, ancora scontri tra tra ultras del Real Sociedad e tifosi giallorossi (Di venerdì 17 marzo 2023) ancora una volta una partita ha avuto come preludio scontri. Si tratta degli incidenti che si sono verificati prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra i tifosi della Roma e quelli del Real Sociedad, a San Sebastian, nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, pochi minuti prima del fischio di inizio della partita. L’assalto dei tifosi spagnoli ai pullman giallorossi Gli ultras spagnoli hanno letteralmente assaltato i pullman dei romanisti, lanciando bottiglie, sedie. E i poi anche il lancio di fumogeni, anche contro la Polizia che si è vista costretta a chiudere le strade nelle quali dovevano passare gli autobus con a bordo i romanisti. Tutto sarebbe successo a pochi passi dallo stadio nel quale si sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023)una volta una partita ha avuto come preludio. Si tratta degli incidenti che si sono verificati prima del ritorno degli ottavi di finale ditra idella Roma e quelli del, a San Sebastian, nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, pochi minuti prima del fischio di inizio della partita. L’assalto deispagnoli ai pullmanGlispagnoli hanno letteralmente assaltato i pullman dei romanisti, lanciando bottiglie, sedie. E i poi anche il lancio di fumogeni, anche contro la Polizia che si è vista costretta a chiudere le strade nelle quali dovevano passare gli autobus con a bordo i romanisti. Tutto sarebbe successo a pochi passi dallo stadio nel quale si sarebbe ...

