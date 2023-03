Europa League: 0 - 0 con la Real Sociedad, Roma ai quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) La Roma ha pareggiato 0 - 0 in casa della Real Sociedad e si è qualificata ai quarti di Europa League. All'andata i giallorossi avevano vinto 2 - 0. I baschi, sospinti dal proprio pubblico, hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Laha pareggiato 0 - 0 in casa dellae si è qualificata aidi. All'andata i giallorossi avevano vinto 2 - 0. I baschi, sospinti dal proprio pubblico, hanno ...

