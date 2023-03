Europa e Conference League: le possibili avversarie delle italiane ai quarti e il sorteggio (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ terminata una nuova giornat adi sfide europee. I tabelloni dei quarti di finale di Europa e Conference League sono adesso completi. Sono tre le squadre italiane che sono riuscite a staccare il pass per i quarti delle due competizioni europee. Resta fuori solo la Lazio, eliminata questa sera dalla Conference League. Sorridono invece Juve e Roma, che accedono ai quarti di finale di Europe League, e la Fiorentina, con i viola che avanzano in Conference. Europa League – Le qualificate ai quarti Royale Union SG Siviglia Juventus Sporting Leverkusen Manchester United Roma Feyenoord Il sorteggio dei quarti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ terminata una nuova giornat adi sfide europee. I tabelloni deidi finale disono adesso completi. Sono tre le squadreche sono riuscite a staccare il pass per idue competizioni europee. Resta fuori solo la Lazio, eliminata questa sera dalla. Sorridono invece Juve e Roma, che accedono aidi finale di Europe, e la Fiorentina, con i viola che avanzano in– Le qualificate aiRoyale Union SG Siviglia Juventus Sporting Leverkusen Manchester United Roma Feyenoord Ildei...

