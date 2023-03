... calci e pugni compiuta il 17 dicembre dello scorso anno sull', nella pineta di Linguaglossa (... Sono indagati in concorso per i delitti diprivata, deturpamento di bellezze naturali, ...Le indagini hanno preso avvio a seguito di una denuncia del Presidente del Parco dell', ... I due uomini sono indagati in concorso per i delitti diprivata, deturpamento di bellezze ......due ciclisti che avevano fatto notare loro educatamente di aver danneggiato il Parco dell'. Il ... I due sono indagati in concorso perprivata, deturpamento di bellezze naturali, ...

Etna, violenza nel Parco. Identificati i motociclisti Gazzetta del Sud

Sono indagati in concorso per violenza privata, deturpamento di bellezze naturali ... Sono stati inoltre sanzionati per violazioni al regolamento del Parco dell’Etna per un totale di oltre 1.300 euro.Due motociclisti sono stati denunciati per aver aggredito due ciclisti sull’Etna colpendoli con calci, pugni e colpi di casco.