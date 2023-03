Esportiamo laureati e importiamo braccianti | così vince la minoranza dei ricchi che sperpera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso della mia carriera cinquantennale di studente prima, e di docente universitario poi, ho assistito a molte riforme, ognuna peggio della precedente, attuate in base a logiche bislacche. Isono pochi, rispetto a quelli di altri paesi avanzati! Soluzione: numero chiuso per limitare gli studenti universitari. I nostrinon seguono percorsi di formazione che trovano riscontro nell’offerta lavorativa e non sono competitivi! Risposta del mercato: a decine di migliaia i nostriemigrano verso paesi che sanno che farsene di loro, e che li pagano in modo molto diverso dalle offerte italiche. Se gli altri paesi li prendono, significa che la loro formazione è adeguata alle richieste lavorative. Se noi non li sappiamo assorbire e li paghiamo poco è colpa loro, della loro formazione? Direi di no, visto che ...