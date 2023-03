“Escono loro due”. Amici 22, doppia eliminazione al primo serale: fan disperati (Di venerdì 17 marzo 2023) Chi uscirà durante l’ultima puntata di Amici 22, quella del 18 marzo 2023? Com’è noto il programma di Maria De Filippi è precedentemente registrano e non in diretta, quindi è possibile sapere, attraverso dei rumors, cosa succederà, più o meno, nella puntata sopracitata. Si tratta tra l’altro della prima puntata del serale che è stata registrata giovedì 16 marzo. Da quello che riporta ad esempio l’account Twitter di Gossiptv ne succederanno delle belle. Tanto per cominciare sembra che tutte le manche siano state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra sia stata vinta da Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Chi uscirà durante l’ultima puntata di22, quella del 18 marzo 2023? Com’è noto il programma di Maria De Filippi è precedentemente registrano e non in diretta, quindi è possibile sapere, attraverso dei rumors, cosa succederà, più o meno, nella puntata sopracitata. Si tratta tra l’altro della prima puntata delche è stata registrata giovedì 16 marzo. Da quello che riporta ad esempio l’account Twitter di Gossiptv ne succederanno delle belle. Tanto per cominciare sembra che tutte le manche siano state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra sia stata vinta da Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda ...

