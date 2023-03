ESCLUSIVA TAG24-Manifestazione di Libera del 21 marzo a Milano, Lorenzo Frigerio: “Presenza mafia in Lombardia non venga sottovalutata” (Di venerdì 17 marzo 2023) Si svolgerà a Milano, il 21 marzo 2023, la Manifestazione per la ventottesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione, ha parlato a TAG24 di come sarà organizzata la Manifestazione e quali sono i temi centrali che verranno portati in piazza il 21 marzo. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si svolgerà a, il 212023, laper la ventottesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie., coordinatore diInformazione, ha parlato adi come sarà organizzata lae quali sono i temi centrali che verranno portati in piazza il 21. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tag24news : Il fenomeno delle borseggiatrici che quotidianamente derubano ignari passeggeri e turisti nelle metropolitane Atm d… - angela_giuri : RT @mvbrambilla: Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - MarekNapoli : RT @mvbrambilla: Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - mvbrambilla : Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - Tag24news : In questa intervista esclusiva realizzata da TAG24 Martello commenta la politica sui #migranti varata dal… -