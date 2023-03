ESCLUSIVA TAG24- Congresso Cgil, la protesta contro Giorgia Meloni. Giuliano Granato (Pap-Up): “Un passo avanti nel processo di normalizzazione dell’estrema destra” (Di venerdì 17 marzo 2023) É polemica per la presenza della premier Giorgia Meloni al Congresso della Cgil, non sono mancate proteste nella giornata di oggi e nelle precedenti. Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al popolo, racconta a TAG24 le motivazioni della protesta. Proteste al Congresso della Cgil contro la Meloni “Pensati sgradita” questa è la frase simbolo della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) É polemica per la presenza della premieraldella, non sono mancate proteste nella giornata di oggi e nelle precedenti., portavoce nazionale di Potere al popolo, racconta ale motivazioni della. Proteste aldellala“Pensati sgradita” questa è la frase simbolo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tag24news : Il fenomeno delle borseggiatrici che quotidianamente derubano ignari passeggeri e turisti nelle metropolitane Atm d… - angela_giuri : RT @mvbrambilla: Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - MarekNapoli : RT @mvbrambilla: Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - mvbrambilla : Infermeria veterinaria Milano Polizia di Stato e legge per animali, intervista a Brambilla | ESCLUSIVA - Tag24news : In questa intervista esclusiva realizzata da TAG24 Martello commenta la politica sui #migranti varata dal… -