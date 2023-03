Eros Ramazzotti | svelata l’identità della sua nuova fiamma Cosa sappiamo di lei

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 17 marzo 2023)è di nuovo innamorato. O almeno così sembra dalla foto con dedica pubblicata qualche giorno fa sul suo profilo Instagram in cui bacia una ragazza chiamandola “amore mio”. Per giorni c’è stato un piccolo giallo sulgiovane. In un primo momento, si era pensato si potesse trattare di Giulia Accardi, una bellissima mocurvy originaria di Marsala con la quale il cantautore era stato pizzicato qualche mese fa dal magazine “Diva e Donna”. Ma non era lei. Il nomeragazza è stato svelato dal settimanale “Chi”: si tratta di Dalila Gelsomino, milanese, classe 1989. La giovane è riuscita a fare breccia nel cuore dell’artista al punto da condividere i suoi sentimenti anche su Instagram., ...