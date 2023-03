Ercolano, scambiati per ladri e uccisi: ergastolo per Vincenzo Palumbo (Di venerdì 17 marzo 2023) È stato condannato all’ergastolo Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che uccise i due amici, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, 27 e 26 anni, scambiandoli per ladri. L’uomo sparò ben 11 colpi di pistola, una Beretta calibro 40, contro l’auto dei due giovani. Alcuni di questi risultarono poi fatali per entrambi. Ercolano, scambiati per ladri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) È stato condannato all’, il camionista diche uccise i due amici, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, 27 e 26 anni, scambiandoli per. L’uomo sparò ben 11 colpi di pistola, una Beretta calibro 40, contro l’auto dei due giovani. Alcuni di questi risultarono poi fatali per entrambi.perL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

