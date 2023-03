Ercolano, guerra tra ambulanti per i gadget del Napoli: sparatoria e un ferito (Di venerdì 17 marzo 2023) Uno armato di fucile, l’altro di pistola. La vendita dei gadget per la festa scudetto del Napoli, ormai imminente, diventa guerra del territorio. Sarebbe questa la ragione della sparatoria avvenuta ieri ad Ercolano, nel corso della quale è rimasto ferito un uomo di 40 anni, ricoverato all’ospedale Maresca con ferite d’arma da fuoco. Ercolano, vendita L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Uno armato di fucile, l’altro di pistola. La vendita deiper la festa scudetto del, ormai imminente, diventadel territorio. Sarebbe questa la ragione dellaavvenuta ieri ad, nel corso della quale è rimastoun uomo di 40 anni, ricoverato all’ospedale Maresca con ferite d’arma da fuoco., vendita L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

