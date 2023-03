Enrico Mentana | non so se mi spiego | cosa spunta sotto la scrivania

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi… - sallo_news : #Mentana ha condotto il telegiornale con i due cani sotto la scrivania - TommyBrain : Elezioni 2022 | Enrico Mentana intervista Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare' - IacobellisT : Elezioni 2022 | Enrico Mentana intervista Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare' - ilrisolutoreIT : RT @ChiodiDonatella: Volevo dire a #Mentana che ieri sera il cibo #cinese che ho ordinato me lo ha portato a casa un ragazzo #italiano. E m… -

Ogni sera alle 20 c'è lui su La7 a dirci cosa accade in Italia e nel mondo. Ma stavolta la notizia è più giù, sotto il tavolo, ed è un segreto che il direttoreha deciso di svelare direttamente dal suo profilo Instagram. 'Non so se mi spiego', è la didascalia accanto alla foto che lo ritrae alla conduzione del suo tg mentre con una mano tiene ...Il commento (divertito) di Cairo e la storia dei due Cavalier King. In rete subito c'è chi chiede: sì agli animali nei luoghi di ...commenta su Instagram con poche parole: 'Non so se mi spiego'. Nelle foto presenti sul suo profilo social Instagram , si vede il giornalista nello studio televisivo del tg del canale ...

Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice sotto la scrivania, sui social tanti consensi La Stampa

Enrico Mentana ha condotto il telegiornale con i suoi due cani, ben nascosti ai suoi piedi, sotto al bancone del TgLa7. La fotografia, pubblicata sui social, è diventata virale. I protagonisti dello ...Simpatico ed inedito lo scatto che il giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana ha voluto condividere nelle scorse ore sul proprio account Instagram. Il volto di punta del tg di La 7, infatti ...