Enrico Mentana conduce il tg con i suoi due cani sotto la scrivania: lo scatto (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non so se mi spiego”. Con queste poche parole, il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, si mostra mentre conduce il telegiornale insieme a Bice e Nina, le sue due cagnoline. Quando la compagna Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, lo ha convinto a tenere i due esemplari di Cavalier King in casa, il direttore non era molto d’accordo. Ora, invece, le cose sembrano essere cambiate. A tal punto da portarle con sé al lavoro, anche quando è in diretta televisiva. Non è la prima volta che Mentana condivide testimonianze della sua quotidianità con foto che lo ritraggono insieme ai suoi cani. A metà febbraio, Nina e Bice erano già state “paparazzate” negli studi di La7. Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non so se mi spiego”. Con queste poche parole, il direttore del Tg di La7,, si mostra mentreil telegiornale insieme a Bice e Nina, le sue due cagnoline. Quando la compagna Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, lo ha convinto a tenere i due esemplari di Cavalier King in casa, il direttore non era molto d’accordo. Ora, invece, le cose sembrano essere cambiate. A tal punto da portarle con sé al lavoro, anche quando è in diretta televisiva. Non è la prima volta checondivide testimonianze della sua quotidianità con foto che lo ritraggono insieme ai. A metà febbraio, Nina e Bice erano già state “paparazzate” negli studi di La7.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gisellebardot : RT @ChiodiDonatella: Volevo dire a #Mentana che ieri sera il cibo #cinese che ho ordinato me lo ha portato a casa un ragazzo #italiano. E m… - Valeriacredeche : RT @ChiodiDonatella: Volevo dire a #Mentana che ieri sera il cibo #cinese che ho ordinato me lo ha portato a casa un ragazzo #italiano. E m… - antonio32114296 : RT @ChiodiDonatella: Volevo dire a #Mentana che ieri sera il cibo #cinese che ho ordinato me lo ha portato a casa un ragazzo #italiano. E m… - BlobRai3 : 'UNDERDOG' SITTER. ('The dog is under the table'). Enrico Mentana conduce il suo tg con i suoi due cani Nina e Bice… - Semi_Serio : @TgLa7 Egr. Dr. Enrico Mentana, la prego, abbia pietà per le mie orecchie. Sarà la decima volta che lo scrivo (non… -